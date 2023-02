AVERSA, LA POLIZIA LOCALE SEQUESTRA DUE DEHORS ABUSIVI IN ZONA CENTRO

33 Visite

La Polizia Locale di Aversa diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli sta eseguendo da mesi controlli a tappeto su tutto il territorio finalizzati a ripristinare la legalità ed a verificare le occupazioni di suolo pubblico. Gli Agenti della Polizia Locale hanno controllato alcune attività ubicate in zona centro tra Via Roma e Piazza Vittorio Emanuele per verificare la documentazione relativa alle strutture realizzate all’esterno dei locali. Dalle ispezioni e controllo del relativo carteggio è stato accertato che i titolari delle attività hanno realizzato all’esterno delle loro aziende strutture tipo dehors senza le dovute autorizzazioni in totale dispregio alle normative vigenti in materia edilizia. Le strutture sono state poste sotto sequestro di Polizia Giudiziaria ed i titolari denunciati all’Autorità Giudiziaria.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS