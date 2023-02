Marano, controlli di carabinieri, Asl e ispettorato del lavoro: sanzionate 4 attività

421 Visite

Nella serata di ieri, i carabinieri della sezione operativa di Marano, coadiuvata dal personale dell’Asl Napoli 2 nord e dall’ispettorato del lavoro, ha effettuato controlli presso diversi esercizi commerciali del territorio identificando 30 persone, di cui 15 risultate avere pregiudizi penali. Sono state elevate sanzioni amministrative, per irregolarità di vario genere (mancata contrattualizzazione del personale o per rilievi di carattere igienico-sanitario) per un importo complessivo di circa 12 mila euro. Le attività sanzionate sono le seguenti: Mica Cafè, Cin Cin Cafè, Blu Bar Ferrigno e Cornetteria weet sweet.

Nota stampa Arma dei carabinieri.













