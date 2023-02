Concorso UE per giovani traduttori: tra i 27 vincitori di quest’anno anche una giovane calvizzanese che rappresenterà l’Italia

156 Visite

Il Sindaco Pirozzi: una bella soddisfazione per il nostro paese

“Ginevra Mingione (terza da destra in foto), studentessa del Liceo Pluricomprensivo Renato Cartesio e cittadina calvizzanese, è risultata vincitrice della sedicesima edizione del concorso per traduttori “Juvenes Translatores”, riservato alle scuole secondarie. È riuscita a spuntarla, con la sua bravura, tra tantissimi partecipanti al bando di concorso. I traduttori della Commissione europea hanno selezionato 27 vincitori, uno per ciascun paese dell’UE; Ginevra rappresenterà l’Italia a Bruxelles il 31 marzo. Desidero congratularmi con la nostra concittadina che ha saputo distinguersi tra tanti concorrenti, qualificandosi come una delle migliori eccellenze del concorso Europeo, come giovane traduttrice dall’inglese all’italiano. Ancora una volta il nostro territorio dimostra di saper esprimere eccellenza che si contraddistinguono nei settori più disparati. Questo risultato ci rende orgogliosi di Lei. Siamo certi che Ginevra potrà senz’altro rappresentare un modello da seguire per i giovani della nostra comunità.” – Lo ha detto in una nota il Sindaco di Calvizzano Giacomo Pirozzi.