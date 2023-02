25 Visite

Iniziati i lavori in via Palermo dopo i numerosi sondaggi e verifiche nel sottosuolo. La strada fu interessata, diversi mesi fa, da un grave crollo e furono sgomberate numerose famiglie. Da allora ci sono state interlocuzioni tra Comune e Regioni. I lavori sono in parte finanziati proprio da Palazzo Santa Lucia. Nei prossimi giorni saranno svelati i dettagli dei progetti in itinere.













Commenti

