Meloni: Consiglio europeo. “Cambio di passo sui migranti, siamo soddisfatti”

«Sono molto contenta dei risultati ottenuti dall’Italia in questo Consiglio europeo, sono soddisfatta di importantissimi passi avanti fatti su alcune materie particolarmente delicate». Così, a consuntivo della riunione del Consiglio europeo chiusa nella notte, la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bruxelles. Nelle parole della presidente del Consiglio il documento prodotto dal vertice Ue «è una grande vittoria per l’Italia».

Cambio di passo sui migranti, ora è problema Ue

Nell’ambito del dossier immigrazione vengono rivendicati i passi in avanti fatti su spinta del governo. «Si è stabilito un principio, si cambia approccio, che è molto diverso da quello degli ultimi anni. L’approccio messo nero su bianco parte da una frase che mai si era riusciti a mettere: l’immigrazione è un problema Ue e ha bisogno di una risposta Ue». Il Consiglio europeo, a quanto effettivamente si legge nelle conclusioni adottate, «invita la Commissione a mobilitare immediatamente ingenti fondi e mezzi dell’Ue per sostenere gli Stati membri nel rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture di protezione delle frontiere, dei mezzi di sorveglianza, compresa la sorveglianza aerea, e delle attrezzature. In tale contesto, il Consiglio europeo invita la Commissione a finalizzare rapidamente la strategia europea di gestione integrata delle frontiere». Inoltre riconosce le specificità delle frontiere marittime, anche per quanto riguarda la salvaguardia delle vite umane, e sottolinea la necessità di una cooperazione rafforzata per quanto riguarda le attività di ricerca e salvataggio e, in tale contesto, prende atto del rilancio del gruppo di contatto europeo ad hoc.













