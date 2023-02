Marano, le due donne che picchiano l’uomo? L’ex di una delle due aveva esploso colpi d’arma da fuoco contro la sua casa e fu arrestato

945 Visite

Il video è virale già da giorni. La storia è nota: due donne che picchiano un uomo, reo di averle tradite o prese in giro. Tutto accade a Marano, in un’abitazione della zona collinare. L’uomo tenta di scappare, nell’altra camera c’è un figlio piccolo, un’altra donna registra tutto, poi il video finisce su Tik Tok. Lui denuncia per lesioni le due donne, una delle quali – meno di un paio di anni fa – era stata vittima delle persecuzioni di un suo ex, che esplose colpi di pistola contro la sua abitazione, sempre a Marano. L’uomo, esponente di un clan o comunque ad esso contiguo, fu arrestato ed è tuttora in carcere. Ora è lei la protagonista delle violenze finite in rete.













