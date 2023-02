Napoli, l’ex Provveditore agli studi racconta in un libro la sua esperienza professionale

“L’entusiasmante avventura di un Provveditore agli Studi” è il titolo del libro scritto da Gennaro Fenizia (edizioni Com Publishing), che sarà presentato venerdì 10 febbraio, alle 17:30, presso l’Istituto Italiano per le Scienze Umane di via Martucci.

Sarà questa per l’autore l’occasione per poter condividere la splendida esperienza amministrativa ed umana vissuta nei tre anni di responsabile della Scuola della intera Provincia di Napoli.

«Della scuola – spiega Fenizia – ci si può fidare e in particolare della scuola napoletana, con le sue mille difficoltà, ma anche con le sue tantissime potenzialità. Il libro pertanto vuol essere un omaggio dovuto a chi ha trascorso con me questi tre anni, il personale scolastico, di ogni ruolo e qualifica, e a tutti i miei compagni di avventura del Provveditorato con i quali, ogni giorno, affrontavamo i problemi che ci sottoponevano».

Angelo Covino