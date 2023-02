46 Visite

I Vigili del Fuoco italiani hanno salvato due ragazzi in due distinte operazioni ad Antiochia. Dopo 9 ore di intervento, le squadre Usar (Urban Search And Rescue) sono riuscite a mettere in salvo un secondo giovane di 23 anni, sepolto sotto le macerie di una palazzina













