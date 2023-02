Marano, il ritratto. Le sette vite dell’Ammiraglio Napoli: il tecnico-funzionario con il vento sempre in poppa

84 Visite

Giovanni Napoli, al secolo l’Ammiraglio del Comune di Marano, ha di nuovo il vento in poppa. Come l’araba fenice, anche il noto tecnico comunale, sistematicamente risorge dalle sue ceneri. Passano gli anni, le giunte, le commissioni straordinarie, ma lui – l’infaticabile condottiero dei lavori pubblici dell’ente cittadino – riesce sempre a spuntarla su tutto e tutti. Quattro anni e mezzo fa, quando si insediarono i commissari in municipio, fu messo inizialmente in discussione: sembrava destinato ad essere dirottato presso un altro ufficio, ma alla fine non se ne fece nulla. Napoli rimase al suo posto e diventò, col passare dei mesi, un punto di riferimento anche per quella triade. Sette vite come i gatti, amante del mare e dei viaggi, il Gianni di Pomigliano – ormai da circa 25 anni a Marano – fu il tecnico più corteggiato e “amato” anche durante la gestione Visconti. Molti consiglieri e assessori passavano ore e ore nel suo ufficio. Qualcuno pendeva letteralmente dalle sue labbra.

Con l’arrivo degli ultimi commissari, e con la nomina di Angelo Martino a capo del settore tecnico, lo stellone di Napoli sembrava definitivamente tramontato. I lavori pubblici erano stati affidati proprio a Martino, che al contempo deteneva anche l’interim per l’urbanistica. E invece, dopo oltre un anno, con uno scatto di reni e una manovra degna del migliore Paul Cayard (sopraffine velista molto in voga negli anni 90), è riuscito ad ottenere uno scatto di carriera e a tornare ai suoi amatissimi lavori pubblici. Un mito, insomma. Un uomo, un tecnico, un funzionario che non passa mai di modo. Viva Gianni, l’ammiraglio con il vento sempre in poppa.













