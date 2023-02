Buche nel manto stradale di Viale delle Conchiglie. Cesare Diana (Città Domizia): “Abbiamo fornito asfalto, cittadini esasperati a lavoro con la carriola”

25 Visite

Chi fa da sé, fa per tre. È proprio il caso di dirlo. Date le problematiche causate dall’annosa presenze di buche, i cittadini di Castel Volturno, residenti in Viale delle Conchiglie, hanno deciso di risolvere il problema personalmente.

“Hanno chiesto aiuto al Comitato Città Domizia ed abbiamo fornito loro dell’asfalto da porre nelle apposite falle presenti sul manto stradale – ha affermato il presidente della realtà cittadina, Cesare Diana -. I residenti erano esausti di dover aggiustare i danni alle loro vetture ed hanno, così, deciso di armarsi di carriola ed affrontare la questione senza più appellarsi all’amministrazione comunale.

Stiamo ovviamente parlando di una strada dove Petrella aveva fatto il pieno di consensi all’ultima tornata elettorale. Decoro e vivibilità non possono essere optional e sono convinto che anche altri castellani decideranno di non attendere più Godot. Meglio le dimissioni immediate – si chiede Diana – o una candidatura da perdente? Giggino illuminaci”.













