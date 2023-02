Vitamina D, il toccasana per gli anziani

64 Visite

Sono circa 15 milioni le persone nel nostro Paese che hanno superato i 65 anni d’età, di queste circa 9 milioni con più di 75 anni. Oltre alla prevenzione e alle vaccinazioni, è importante per la salute della terza età, seguire una dieta adeguata con alimenti prevalentemente freschi come pesce, carne in modica quantità, e soprattutto frutta verdura di stagione. Pur seguendo queste regole però, con l’avanzare dell’età, possono presentarsi carenze di nutrienti e vitamine, che possono portare ad alcune patologie.

Una recente ricerca dell’Associazione Brain e Malnutrition ha evidenziato come la Vitamina D sia molto importante, anche per la terza età, perché riduce le infezioni, previene l’insorgere di malattie neurodegenerative, e rafforza l’apparato muscolo-scheletrico. Lo studio è stato condotto su 500 pazienti affetti da Parkinson, con un’età media di 70 anni. Il 65,6% di questi, era carente di Vitamina D, mentre il 26,6% presentava valori insufficienti. Lo studio ha evidenziato come quelli con la carenza maggiore, avessero contratto la malattia in forma più grave, o con sintomi clinici peggiori, e una maggiore compromissione delle funzioni cognitive globali.













