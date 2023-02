Metro, Circum: disastro trasporti a Napoli e in provincia

48 Visite

Metro e trasporti caos a Napoli e provincia. Non solo la Circum, con i suoi mille guai. Anche la metropolitana, a mezzo servizio ieri mattina, e poi corse limitate a Dante, cancellate le fermate di cinque stazioni da Toledo a Garibaldi. Il disservizio si manifesta esattamente due giorni dopo lo stop imposto alla circolazione dei treni, sempre di mattina, per consentire le prove tecniche del secondo dei nuovi treni da far entrare in servizio.

I napoletani da tempo non credono più nella metro e la utilizzano senza fare grande affidamento su di essa, sicché anche ieri le polemiche e le tensioni sono state semplicemente riversate, con poco entusiasmo, sui social. Nessuna protesta intensa, poche manifestazioni di rabbia: la città non resta più beffata dai disagi della Linea 1 perché non ha fiducia in quel mezzo e ha smesso di ritenerlo realmente utile. Così come per il servizio su gomma. L’amministrazione Manfredi non è riuscita ad imprimere alcuna svolta.