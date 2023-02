Quarto, stadio Giarrusso. Capuozzo: “Da bene comune all’abbandono totale”

30 Visite

Cari amici di Quarto,

Sono qui oggi per denunciare una situazione inaccettabile che riguarda il nostro prezioso stadio Giarrusso.

La storia ci ha insegnato che mantenere un impianto pubblico come lo stadio è stato un obiettivo della precedente amministrazione, ma ora, grazie all’incompetenza e alla mancanza di trasparenza dell’attuale amministrazione, ci ritroviamo con uno stadio chiuso e abbandonato, con la possibilità di essere ceduto a interessi privati.

E’ assurdo vedere una delle associazioni sportive del territorio, che una volta lottava per mantenere lo stadio pubblico, adesso in silenzio, appoggiare le scelte di una amministrazione che sta fallendo.

Questo impianto avrebbe potuto essere un’opportunità per migliorare le finanze comunali e invece è stato trascurato e abbandonato.

Come opposizione politica, vogliamo ricordare al sindaco e alla sua amministrazione che Quarto merita beni pubblici, non di essere venduti a pochi imprenditori privati che penseranno solo ai propri profitti a discapito della comunità.

Questo non lo accetteremo mai!

La gente ha il diritto di avere accesso a beni pubblici e noi, come opposizione, continueremo a lottare per proteggere questi beni e garantire un futuro migliore per Quarto.

Nota stampa Capuozzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS