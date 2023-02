Messina Denaro e l’ex amante: «Non lo vedo da tempo, sono lontana da anni»

120 Visite

“Perché tornate di nuovo da me, ho già scontato quello che mi spettava ai miei tempi. Basta», dice Maria Mesi. E lo specifica meglio la donna che di certo è stata a lungo l’amante di Matteo Messina Denaro e che si sospetta abbia continuato a tenere con lui un rapporto clandestino: «Non c’entro più nulla con la sua vita. Proprio nulla». Il discorso è chiaro: la trentenne che negli anni Novanta ebbe un’intensa storia d’amore con l’ultimo stragista di Cosa nostra, lei stessa dice di essersela lasciata alle spalle.

Oggi che si avvicina ai sessant’anni si mostra infastidita per l’arrivo dei carabinieri del Ros con un decreto di perquisizione. Gli investigatori hanno il forse sospetto che non si debba parlare al passato rispetto alla sua storia tra Maria Mesi e l’ormai ex latitante. Qualcosa potrebbe legare la donna al presente di Messina Denaro. Lei non ci sta. Segue i militari durante la perquisizione di due giorni fa e prova ad allontanare ogni sospetto. Dice di essere «mille miglia lontana» da quel mondo dove incrociò, fino ad innamorarsene, la primula rossa di Castelvetrano. Maria Mesi è di nuovo indagata per favoreggiamento assieme al fratello Francesco. Entrambi hanno scontato una pena per l’aiuto offerto al latitante quasi 30 anni fa. Il fatto che la donna avesse una relazione con Messina Denaro fece cadere l’aggravante di mafia. Lo aveva protetto, è vero, ma solo perché lo amava. I carabinieri sono tornati in questi giorni nella stessa strada in cui nel 1997 fu scoperto il nido d’amore dei due amanti, in una casa di campagna e nella torrefazione che la donna gestisce assieme al fratello. Si portano via computer e telefonini. Non quello di Maria Mesi che dice di non possedere un cellulare: «Uso solo la linea fissa».













