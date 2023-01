“Salviamo la scuola pubblica”, Di Fenza: “Governo unisca il paese e tuteli istruzione”

50 Visite

“Questa mattina, alla Stazione Marittima, si è tenuta l’iniziativa promossa dalla Regione Campania “Salviamo la Scuola Pubblica” attraverso l’Assessore all’Istruzione retto da Lucia Fortini. L’incontro molto importante, tenutosi alla presenza del Governatore De Luca, tra Regione, Comuni e operatori scolastici ha avuto la finalità di avviare un confronto in merito alle problematiche del sistema scuola in vista di tagli e riforme, che comporteranno accorpamenti e riduzioni di personale.

“La scuola statale è un bene pubblico di vitale importanza soprattutto nelle regioni più a rischio come la nostra, la Regione Campania metterà in campo ogni iniziativa volta a tutelare un servizio che consente a tutti, senza distinzioni di avere opportunità di istruzione “uguali” e di successivo ingresso nel mondo del lavoro e delle professioni “uguale”– a dirlo in una nota, a margine dell’assemblea Generale è Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale di Centro Democratico.

“Nulla questio sulla proposta del Ministro Valditara di premiare il merito ma condividendo il pensiero del Sindaco di Napoli Manfredi, credo che introdurre salari più alti per gli insegnanti del Nord contribuirebbe alla desertificazione del meridione – prosegue Di Fenza – inoltre accorpamenti, riduzioni di personale, DGSA, dirigenti scolasti e docenti non possono che peggiorare un servizio già di per sé deficitario. Non è il momento di dividerci su un tema che dovrebbe accomunarci tutti sotto un’unica bandiera, da nord a sud è compito del governo ridurre le barriere e garantire pari diritti e pari dignità ad ogni studente e lavoratore. Conclude Di Fenza.