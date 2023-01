Messina Denaro, spunta l’amante: “Non sapevo chi fosse”

57 Visite

L’uomo è il padrino trapanese. Lei è una donna del mistero (e forse neppure l’unica) di qualche anno più giovane, siciliana. Ha precisato subito che non avesse idea della reale identità della persona con cui ha intrattenuto il rapporto clandestino. Non poteva immaginare di avere perso la testa per l’uomo più ricercato del pianeta. Non è stato facile per lei uscire allo scoperto, ma ha capito che non poteva tenersi dentro un segreto simile. Prima o poi sarebbe venuto a galla, probabilmente dall’analisi dei telefonini sequestrati a Messina Denaro. E allora meglio presentarsi spontaneamente. Chi fosse il suo amante lo avrebbe capito solo il giorno che la foto di Messina Denaro è finita su tutti i media. Una versione che non convince del tutto, ma al momento la donna non è indagata. È ancora presto, però, per capire se si tratti dell’ennesimo tassello di una distrazione di massa che appare inverosimile, specie se gli incontri, come nel loro caso, siano stati ripetuti e in intimità. Messina Denaro gli ultimi anni della sua trentennale latitanza li ha trascorsi come un uomo qualunque vizi e malanni inclusi – ad una manciata di chilometri dalla sua Castelvetrano. Il capomafia corleonese, stragista, sanguinario, spietato carnefice di uomini, donne e bambini andava al supermercato e al ristorante come se nulla fosse. E molto probabilmente ha incontrato così, per caso,













