Attività fisica e riduzione della mortalità negli uomini e nelle donne

Due ore e mezza di attività fisica moderata a settimana riducono del 30% la mortalità nelle donne over 65, ma nell’attività fisica c’è un grosso gap fra i due sessi e in poche si muovono con regolarità. “Una over 65 su tre si muove meno dei 150 minuti a settimana raccomandati, una su cinque non fa esercizio neppure per 30 minuti a settimana – ha spiegato Francesco Landi della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma – Le over 75 hanno il 30% di probabilità in meno di essere attive rispetto ai coetanei maschi: fra le donne è più diffusa l’idea di non essere ‘tipi sportivi’, il doppio rispetto a quanto accada negli uomini, e questo frena molte dall’impegnarsi nell’esercizio fisico, con un gap fra i due sessi che aumenta con il passare degli anni”.

Molte over 65 si occupano di nipoti o altri familiari, la metà di loro ha appena quattro ore di tempo libero a settimana, ossia non più di 35 minuti al giorno per sé. Pensare a programmi di esercizio fisico su misura per la terza e quarta età, ma anche a sostenere le donne più anziane perché possano avere tempo da dedicare a un’attività motoria, è un investimento fondamentale per la loro salute”. Le possibilità fra cui scegliere sono molte, come dimostrano le quattro sportive che hanno testimoniato con la loro esperienza diretta in favore dell’attività fisica: dallo sci alla scherma, dalla marcia all’atletica, le discipline in cui misurarsi sono tante e per tutti i gusti e le età.













