Mugnano, successo all’Open day della Siani. Incassi devoluti al Santobono

Meritato e particolare successo, malgrado le condizioni meteorologiche avverse, dell’ OPEN DAY, della scuola primaria e dell’infanzia GIANCARLO SIANI di Mugnano di Napoli. Il tema, che ha caratterizzato la giornata dedicata alla presentazione delle attività della scuola, del corpo docente e di tutte le iniziative extra didattiche, è stato “NAPOLI e le sue BELLEZZE e TRADIZIONI”. Chi ha avuto il piacere di partecipare ha apprezzato l’impegno degli insegnanti, del personale ATA e degli alunni e si è ritrovato in una NAPOLI in miniatura perfettamente descritta nella sua fantasia e creatività. La scuola elementare Giancarlo Siani di Mugnano si conferma per tutto il territorio un chiaro e positivo punto di riferimento di formazione scolastica. Inoltre, a chiusura della giornata, a dimostrazione del buon operato degli alunni, genitori, e personale tutto, della Scuola Giancarlo Siani di Mugnano, sono stati donati in beneficenza gli incassi dei MERCATINI di NATALE alla Fondazione dell’Ospedale Santobono di Napoli. Bravi, bravi, bravi.