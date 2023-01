Napoli, due gol alla Salernitana per continuare a sognare

72 Visite

Di Lorenzo e Osimhen regalano i tre punti al Napoli nel derby con la Salernitana. Gara mai in discussione, anche se gli azzurri faticano un po’ nella parte iniziale della gara. Salernitana poca cosa sotto il profilo tecnico, che ha cercato di fare un’onesta partita. Nella ripresa, Piatek ha provato ad impensierire la retroguardia di Spalletti, ma il risultato non è cambiato. Il Napoli è ormai lanciatissimo in classifica.













