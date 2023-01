Giudice di pace Marano, il 25 l’incontro chiave al Ministero. Pirozzi, sindaco di Giugliano, ha dato il via libera per i pagamenti del 2022

121 Visite

Si terrà il 25 gennaio il vertice tra i rappresentanti del Ministero della Giustizia, i sindaci e i commissari dei comuni del mandamento giudiziario di Marano, chiamati a trovare un accordo per il mantenimento dell’ufficio del Giudice di pace di Marano. Stamani nuovo incontro presso la sala giunta dell’ente maranese. Non sono mancati i momenti di conflittualità tra gli intervenuti, ma alla fine – da quanto si apprende – il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, si sarebbe impegnato a produrre i necessari atti per il pagamento delle pendenze (anno 2022) per la gestione dell’ufficio. Giugliano non è ufficialmente ancora entrata nella convenzione che disciplina i rapporti tra gli enti coinvolti, ma per scongiurare la chiusura della struttura è necessario che il Comune più grande, ovvero Giugliano, contribuisca per la sua parte. Analoga assicurazione sarebbe stata fornita anche dal sindaco di Melito Luciano Mottola.













