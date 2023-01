Apertura dei cantieri del programma del circolo di Marano di PER le Persone e la Comunità!

80 Visite

Lunedì 30 maggio è nato ufficialmente a Marano di Napoli il circolo di PER le Persone e la Comunità! In questi mesi noi soci fondatori ci siamo incontrati sistematicamente per discutere delle condizioni della città e per analizzare punti di forza e di debolezza. Oggi ufficializziamo la nostra presenza alle prossime elezioni amministrative cittadine e apriamo alla città i nostri cantieri del programma.

Marano, uno dei centri a nord di Napoli più in crisi, attraversato da quattro scioglimenti del Consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche, ha bisogno di un nuovo ritmo, dell’impegno delle forze sane della città, di donne e uomini di buona volontà che traccino un nuovo orizzonte dell’impegno civico e politico. Con questi sentimenti abbiamo fondato il circolo PER della nostra città. Consapevoli che le condizioni in cui versiamo oggi sono estremamente complicate, PER si mette a servizio della comunità cittadina con passione, competenza, integrità.

Le nostre storie e i nostri volti sono il patrimonio da cui partiamo e che consegniamo nelle mani dei cittadini di Marano, fiduciosi di intrecciare alla nostra, la partecipazione di tanti altri maranesi, donne e uomini, giovani e adulti, stanchi della vecchia politica ed entusiasti di questo progetto, di questo sogno. In occasione del nostro “Aperitivo PER la città” il giorno 25 gennaio 2023 presso il bar “Il pellegrino”, apriamo alla città i nostri “cantieri del programma”: amministrazione comunale con focus particolare su rifacimento rete idrica, tributi e gestione acqua; promozione del territorio e turismo; politiche sociali con focus

particolare su disabilità e integrazione, educazione civica; lavoro, commercio, servizi; viabilità, trasporti e sicurezza con focus particolare su illuminazione pubblica; sport, cultura, tecnologia; bilancio.

Chiediamo a chiunque volesse pensare e costruire una città diversa, più bella, più viva, più vicina a tutti, di mettersi in gioco e sporcarsi le mani con noi per formulare proposte alte e ambiziose per Marano. Il programma per noi viene prima dei nomi e delle alleanze perché significa prendersi cura delle persone e della comunità.

