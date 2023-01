Giunta Manfredi, Mancuso lascia la delega all’ambiente

92 Visite

L’assessore all’ambiente del Comune di Napoli, Paolo Mancuso, ha comunicato al sindaco Gaetano Manfredi le proprie dimissioni dall’incarico in giunta, che avranno effetto formalmente dalla giornata di sabato 21 gennaio, in modo da poter gestire amministrativamente la fase transitoria. Venerdì 20 gennaio il primo cittadino provvederà ad attribuire con appositi decreti le deleghe in capo a Mancuso.

Le motivazioni delle dimissioni

“Motivi di opportunità legati al ruolo istituzionale ricoperto in città da un mio congiunto, mi impongono di lasciare l’incarico finora ricoperto su tuo mandato fiduciario – spiega Mancuso nella lettera inviata al sindaco – . Ti ringrazio per l’opportunità che mi hai concesso di collaborare a questa straordinaria fase di complessiva rinascita della città, che stai guidando con autorevolezza e sapienza”.













