Al via la seconda edizione della sit com Fakepage

Dopo il successo ottenuto sui social con migliaia di visualizzazioni, arriva la seconda stagione della Sit com Fakepage, format ideato e prodotto da Eikona produzioni di Ettore Massa e Massimo Carrino, e scritto dagli stessi Massa e Carrino con la regia di Ettore Massa. La Sit com approda sull’emittente campana Telecapri canale 15 del digitale terrestre e andrà in onda per 12 puntate ogni Martedì alle 23, con replica il Sabato alle 20.

Fakepage racconta le vicende di una redazione giornalistica online sull orlo del fallimento, per non essere licenziati i giornalisti decidono di aumentare le loro visualizzazioni sui social, realizzando finti scoop.

Quest’anno il cast è di tutto rispetto e si fregia di nomi illustri del panorama artistico partenopeo, infatti ad accompagnare l’allegra brigata capitanata da Ettore Massa e Massimo Carrino ci sarà, oltre a Massimo Peluso, Giosiano Felago,Giusi Freccia, Valeria De Biasio e Mary Aruta, la partecipazione straordinaria dell attore Lucio Pierri, volto noto del panorama televisivo campano e non, Yulyia Mayerchuc, Daniela Cenciotti, Anna Capasso, Salvatore Gisonna, e Rosaria Russo .

Marco Tagliaferri













