Marano, camorra: ecco perché hanno revocato la protezione al pentito Giannuzzi

La revoca della protezione al pentito Teodoro Giannuzzi (nella foto), l’uomo che ha svelato molti retroscena e segreti sul clan Orlando, risale a meno di un anno fa ma la notizia è trapelata solo nei giorni scorsi. La revoca è stata adottata dagli organi competenti per alcune vicende (storie di droga, da quanto emerge) che hanno coinvolto proprio l’ormai ex collaboratore di giustizia. La revoca della protezione non dovrebbe incidere più di tanto sulle dichiarazioni rese nel corso degli ultimi anni. Giannuzzi è stato tra i testimone del passaggio di consegne tra la fazione dei Polverino e gli Orlando ed è stato presente a molte riunioni della cosca, soprattutto in relazione al traffico di stupefacenti.













