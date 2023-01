Pianura: 65 chili di sigarette in casa. 66enne arrestato dai Carabinieri

39 Visite

I Carabinieri della Stazione di Napoli Pianura hanno arrestato per contrabbando di tabacchi Luigi Marigliano*, 66enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Sono 65 i chili di sigarette trovati dai militari che hanno perquisito l’abitazione dell’uomo. Le “bionde” erano stipate in camera da letto all’interno di un armadio e sono state sequestrate.

Il 66enne è ora agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

*nato a Napoli il 20 lug 1956













