VARCATURO, QUATTRO RAPINE: SCARCERATO

113 Visite

Quattro rapine, scarcerato. Era stato condannato a 5 anni ed 8 mesi di reclusione per aver commesso 4 rapine aggravate a Varcaturo tra l’Ottobre ed il Novembre del 2019. Maisto Andrea, 43enne giuglianese, pluripregiudicato, difeso dall’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, è stato sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, concesso provvisoriamente dal Magistrato di Sorveglianza di Avellino Dottoressa Maria Bottoni, in attesa della camera di consiglio che sarà poi celebrata innanzi al Tribunale di sorveglianza di Napoli. L’uomo, scarcerato dalla casa di reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi, dovrà lavorare presso una società sita nell’agro aversano. Maisto fu condannato dal GIP del Tribunale di Napoli Nord Dott.ssa Maria Gabriella Iagulli, alla pena di 5 anni ed 8 mesi di reclusione. Il Pubblico Ministero Dott.ssa Valeria Palmieri aveva invocato una pena di 8 anni di reclusione, a causa della recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. Il giudice aversano aveva optato per una condanna mite, tenendo in conto della confessione del giovane e del percorso terapeutico che lo stesso stava seguendo nel carcere di Poggioreale. I carabinieri della stazione di Varcaturo, coordinati dalla Procura di Napoli nord, avevano eseguito il provvedimento cautelare emesso dal GIP Raffaele Coppola. L’autorità giudiziaria, concordando con le risultanze investigative dell’arma, ha ritenuto l’uomo gravemente indiziato del delitto di 4 rapine aggravata. Il 43enne, tra ottobre e novembre del 2019, avrebbe commesso quattro rapine ai danni di altrettante persone, clienti di prostitute. Maisto era stato riconosciuto senza ombra di dubbio dalle persone offese; inoltre era stato localizzato il proprio cellulare ed il veicolo in suo uso nei pressi dei luoghi delle rapine. Venne sottoposto agli arresti domiciliari già durante il processo, per poi ritornare in carcere.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS