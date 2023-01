La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate: “Durante le partite del Napoli accessi al pronto soccorso ridotti dell’80 per cento

102 Visite

“Come associazione proporremo all’AIFA la “calcio-terapia”, di fatti ,come di consuetudine quando gioca il Napoli, ma soprattutto stasera in occasione del match contro la Juventus …..pronto soccorso semi-deserti, ambulanze ferme nelle proprie postazioni, telefoni della Continuità assistenziale muti, traffico cittadino inesistente. Questo cosa dimostra ? che l’80 % delle chiamate al 118, come gli accessi al pronto soccorso, sono superflui o differibili (almeno per 90 minuti). Questo è lo specchio della sanità! Stasera in ospedale c’era chi stava male davvero!” Così ha scritto in un post su Facebook l’Associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate”, proprio mentre era in corso il big match di serie A tra Napoli e Juventus.













