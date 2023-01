Ratzinger, la bomba di padre Georg: “Così Papa Francesco gli ha spezzato il cuore”

122 Visite

Padre Georg ha fatto una rivelazione su Papa Ratzinger molto importante. Il Motu proprio “Traditisonis custodes” pubblicato da Papa Francesco nel 2021 avrebbe rattristato il Papa emerito Benedetto XVI. E’ quanto ha affermato il segretario di Joseph Ratiznger, Georg Gänswein, in un’intervista al giornale cattolico tedesco Die Tagespost. In “Traditionis Custodes” Francesco ha, di fatto, posto condizioni particolarmente restrittive per quanto riguarda il cosiddetto rito tridentino o Messa in latino, contrariamente a quanto invece previsto nel Motu proprio “Summorum pontificum” di Papa Ratzinger del 2007. “Quello è stato un punto di svolta. Questo Motu proprio ha colpito Papa Benedetto molto duramente. Credo che gli abbia spezzato il cuore“, ha sottolineato Gänswein.













