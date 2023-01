Napoli, Spalletti dopo il ko a Milano: “Siamo stati timidi”

64 Visite

“Siamo stati un po’ al di sotto in tutte quelle che sono le nostre qualità offensive sia nel reparto. offensivo sia come preparare al reparto offensivo, a volte siamo arrivati bene al limite dell’area dove poi per loro diventava complicato ma poi non siamo riusciti a entrare con la. giocata importante, penetrante, non siamo riusciti a creare situazioni interessanti. La partita a tratti l’abbiamo fatta anche bene. Abbiamo preso gol sulla caratteristica che temevamo e conoscevamo, ieri ci siamo etti che sono bravi quando recuperano palla e a dilatare il campo sul quinto. Prima che tagli riescono ad arrivare in area e a crossare bene”.













