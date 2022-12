MARANO, COME A NATALE. IN TANTE ZONE CARTONI E ALTRI MATERIALI NON RACCOLTI DA GIORNI. GRAZIE UFFICI COMUNALI, GRAZIE DITTA E GRAZIE COMMISSARI

283 Visite

Gli ultimi due giorni dell’anno con problemi di raccolta in tante zone di Marano, così come era accaduto a Natale. L’ennesima vergogna di un ente comunale che non riesce in nessun modo a farsi rispettare dalle varie aziende che si alternano in città. Ma i dipendenti del comparto igiene urbana che fanno? Se lo chiedono in tanti. E i commissari? Ormai ogni commento è superfluo. In tante zone ci sono cartoni non prelevati due giorni fa, se stasera dovesse accadere qualcosa con i fuochi d’artificio, le forze dell’ordine avranno gli attributi per denunciare i responsabili del mancato prelievo? Ne dubitiamo.













