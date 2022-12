Colli Aminei: eseguito un provvedimento per la carcerazione

202 Visite

Stamattina gli agenti della Squadra Mobile hanno rintracciato e arrestato, presso la sua abitazione in largo San Rocco, V.O. 37enne napoletano, in esecuzione di un ordine per la carcerazione, emesso ieri dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno – Ufficio Esecuzioni Penali, poiché condannato alla pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione per estorsione aggravata, commesso a Giffoni Vallepiana (SA) nel 2018.













