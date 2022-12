Arzano, polizia locale: organico ridotto all’osso, si spera di poter attingere alle graduatorie di altri comuni

580 Visite

Polizia locale senza mezzi e uomini. In servizio solo 21 agenti su 53 unità previste. Senza agenti e senza mezzi, non sta passando di certo un momento felice la Polizia Municipale in questo ultimo anno. Solo un manipolo di uomini, compreso il comandante divisi su due turni, quando dovrebbero essere almeno una sessantina di agenti. La carenza di organico, l’assenza di idonei strumenti come le vetture, affligge pesantemente il corpo ma l’attività della Polizia locale guidata dal comandante scomodo Biagio Chiariello, non conosce sosta. Dalla sicurezza stradale alla tutela del consumatore, ai progetti per contrastare il cyber bullismo tra gli studenti alla lotta all’abusivismo. Senza contare il contrasto all’abbandono dei rifiuti alla regolamentazione del traffico e all’osservanza del codice della strada. Attività poste in essere anche per il controllo di esercizi commerciali e servizi pubblici e di vigilanza sui cantieri fino ad arrivare alla lotta contro i clan locali costata cara al colonnello tanto da finire sotto scorta. Sono solo alcune delle mansioni che la polizia di prossimità svolge riuscendo a coprire un territorio afflitto da mille atavici problemi. Alle note carenze di organico anche una scarsa programmazione da parte dell’amministrazione per rilanciare le attività con nuove assunzioni di personale. Impegnato a mediare tra le varie anime della maggioranza, l’assessore al personale e polizia locale Ernesto Pollice che si è impegnato a verificare l’immissione in ruolo di personale proveniente da enti e comuni attingendo da graduatorie ancora aperte. Ma tra il dire e il fare l’organico tra pensionamenti e età media vicino ai 60 anni sta di fatto mettendo al tappeto uno dei pochi fiori all’occhiello del territorio.



