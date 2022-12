Religione e dintorni. Come Vedono la Vita gli Scientologist?

47 Visite

Come Vedono la Vita gli Scientologist?

Diversi aspetti sulla religione fondata dall’umanitario L. Ron Hubbard.

COME VEDONO LA VITA GLI SCIENTOLOGIST?

Come un gioco. Un gioco in cui tutti possono vincere e nessuno deve perdere. Gli Scientologist guardano la vita con ottimismo, credono che esista la speranza di avere un mondo più sano e una civiltà migliore, e fanno tutto il possibile per realizzare questo obiettivo.

QUALI BENEFICI SI POSSONO TRARRE DA SCIENTOLOGY?

Scientology risolve i problemi dell’Uomo indirizzandosi alle difficoltà spirituali da cui hanno origine. Quando queste barriere cominciano a cadere, si acquisisce la capacità di comunicare, che a sua volta migliora la propria capacità di avere rapporti interpersonali più significativi. Ci si libera anche da paure inspiegabili e stress: di conseguenza si vive la vita in modo più sereno. Ma la cosa più importante è che uno Scientologist acquisisce una comprensione di se stesso e della propria natura spirituale, scoprendo le sue vere potenzialità e recuperando la certezza della propria immortalità in quanto essere spirituale.

LA CRESCITA DI SCIENTOLOGY

In oltre mezzo secolo di indagine, il signor Hubbard ha isolato molte verità fondamentali sulla vita che lo hanno portato a sviluppare la filosofia di Scientology, con la conseguente crescita del movimento religioso che vi fa riferimento.

Come prova delle verità contenute nei principi di Scientology, abbiamo il successo che, in meno di due generazioni, ha portato la religione di Scientology a diffondersi in tutto il mondo: le sue chiese, le sue missioni e i suoi gruppi si contano a migliaia e si occupano quotidianamente di milioni di vite umane. Gli Scientologist si trovano nei ceti sociali più disparati, sono uomini d’affari, casalinghe, studenti, artisti, celebrità, operai, studiosi, soldati, dottori, poliziotti, insomma persone che svolgono ogni tipo di attività.

Gli Scientologist, sempre impegnati direttamente nel mondo che li circonda, ovviamente condividono con altri ciò che hanno imparato in Scientology. Questi ultimi, accorgendosi che Scientology può influenzare direttamente la loro vita, s’interessano anch’essi a ciò che Scientology può offrire loro. In questo modo Scientology cresce come è accaduto a ogni grande religione nella storia, con un passaggio d’informazioni da individuo a individuo, con la trasmissione di conoscenza, di saggezza e di speranza per una vita migliore.

Grazie a Scientology, milioni di persone sanno che la vita può essere un’esperienza fruttuosa, che l’uomo può vivere una vita soddisfacente e in armonia con gli altri e che il mondo può essere un luogo più felice.

Gli Scientologist lavorano ogni giorno per creare questo tipo di realtà, costantemente affiancati da altri che condividono lo stesso sogno. L’innegabile importanza che Scientology rappresenta nella vita di milioni di persone, ne garantisce la permanenza nella nostra società. Milioni e milioni di persone si uniranno a questa avventura per creare un mondo migliore.

Per maggiori informazioni visita il sito www.scientology.it.

