Bacoli e i doni per Ischia

Nei giorni scorsi il Consigliere Nello Savoia con una delegazione di attivisti di FDI Bacoli si è recato a Casamicciola per la consegna dei doni raccolti. Un momento molto emozionate per tutti.

Il Consigliere Savoia dichiara: “Il mio infinto ringraziamento va innanzitutto al mio gruppo operativo dei ragazzi di Fratelli di Italia e al Movimento Giovanile di Bacoli che sono stati mente, cuore e mani di questa bellissima iniziativa solidale “Un giocattolo per Ischia Ringrazio tutti voi cittadini che domenica scorsa avete donato i giocattoli al nostro stand di Bacoli e Fusaro. Un forte ringraziamento alla protezione civile Falco, in particolare nella figura di Nunziante Lucci, che ha organizzato ogni dettaglio affinché la consegna dei doni avvenisse senza intoppi, in sinergia con la Guardia di Finanza, la protezione civile di Ischia e la Caritas di Ischia, che ringrazio ulteriormente! Ringrazio i consiglieri Stani Verde e Jessica Maria Lavista di Forio per la loro presenza e tutti i coloro che hanno contributo in qualche modo affinché oggi riuscissimo nel nostro intento: donare un sorriso ai bambini di Casamicciola!

Bambini che trascorreranno le feste di Natale lontano dalle loro case, dalle loro certezze. Bambini che hanno perso tutto, ai quali ho promesso che questa luce che abbiamo acceso su di loro, non si spegnerà dopo Natale. La manterremo accesa!”.













