Napoli, dispositivo traffico via Duomo per la giornata di oggi

E’ stato istituito, per la giornata del 27 dicembre, un particolare dispositivo di traffico in via Duomo, per lo svolgimento dell’evento “Dare voce”. Nel dettaglio:



ISTITUIRE in via Duomo, per il giorno 27/12/2022, dalle ore 16:00 alle ore 22:00, il seguente dispositivo di traffico:

1. il divieto di transito veicolare nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via dei Tribunali e quella con via Piazzetta San Giuseppe dei Ruffi;

2. il senso unico di circolazione dall’intresezione con via Tribunali all’intersezione con piazzetta Filangieri.