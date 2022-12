Il ministero della Salute ha disposto il richiamo per “rischio chimico” di lotti di cialde e capsule di tre marchi di caffè.

130 Visite

In dettaglio, si tratta delle capsule di Caffè Trombetta Arabica con lotto di produzione 02AD07B con data di scadenza 07/02/2024, delle capsule compatibili espresso Caffè Trombetta “Zio d’America” con lotto di produzione 01CD07B con scadenza 07/02/2024 e con lotto 02CD05B. Richiamate anche le cialde “Consilia Espresso Arabica” con lotto di produzione 01DD04B con scadenza 04/02/2024.

Cos’è l’ocratossina – L’ocratossina è una micotossina prodotta naturalmente da alcune muffe. Si trova principalmente nei cereali, nel caffè, nella frutta secca e nel vino. È un accertato cancerogeno per gli animali, ma non esistono dati sufficienti per dimostrarne la cancerogenicità per l’uomo. Può provocare danni all’intero organismo.