Sicurezza, le nuove regole per ong, baby gang e violenza sulle donne

Decreto sicurezza, al vaglio tante novità. Eccone alcune. Ammonimento e pene più severe per chi minaccia le donne e non rispetta i provvedimenti già imposti, daspo esteso ai minorenni che fanno parte delle baby gang, codice di comportamento per le Ong che effettuano salvataggi in mare: il governo è pronto a varare il decreto sicurezza. La riunione tecnica degli uffici legislativi è fissata per questo pomeriggio a Palazzo Chigi.

Dopo l’esame della bozza messa a punto con un lavoro coordinato della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, l’approvazione potrebbe arrivare già nella riunione dell’esecutivo prevista per domani o al massimo in quella della prossima settimana. La premier ha chiesto massima condivisione per arrivare a un testo che rispecchi le indicazioni della maggioranza, senza escludere che alcune disposizioni — in particolare quelle di protezione per donne e minori — possano essere votate anche dalle opposizioni. Certamente più controverso è il capitolo che riguarda l’attività delle Organizzazioni non governative e per questo nella premessa della bozza si parla di «attività conformi alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali», ma è stata eliminata la possibilità di procedere penalmente per chi non le rispetta. Rimangono invece le sanzioni amministrative con multe e sequestri delle imbarcazioni, prevedendo anche la confisca dei mezzi utilizzati da chi soccorre i migranti, che dovranno essere decise dai prefetti.

Già nel programma elettorale la coalizione di centrodestra aveva inserito l’approvazione di un nuovo decreto sicurezza, visto che le norme varate dall’esecutivo gialloverde guidato da Giuseppe Conte con Matteo Salvini al Viminale erano state modificate o abolite. Saranno i capi degli uffici legislativi dei dicasteri coinvolti — Interno, Giustizia, Esteri, Infrastrutture, Lavoro — a mettere oggi a punto gli ultimi dettagli. La bozza è pronta e — se non ci saranno intoppi di carattere tecnico, ma soprattutto politico — potrebbe arrivare in Consiglio già domani. Oltre alle norme sulle Ong si dovrà esaminare con i delegati del Guardasigilli l’attuazione delle disposizioni che riguardano i minori e quelle per stalker e femminicidi.

Inasprite le pene Obiettivo del provvedimento è potenziare l’attività di prevenzione per impedire che persone già segnalate possano compiere atti di violenza nei confronti delle donne. Nella bozza di decreto è previsto l’ampliamento dei casi in cui il questore potrà emettere un provvedimento di ammonimento, in particolare per gli stalker. E ci sarà una norma che consente di imporre, nelle situazioni di pericolo, il divieto di soggiorno e di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla vittima. Saranno inoltre inasprite le pene per chi è già stato ammonito e viola le disposizioni. Sarà trasferito in carcere chi è sottoposto al controllo elettronico attraverso il braccialetto ma tenta di manometterlo. Forze dell’ordine e presidi sanitari avranno l’obbligo di informare la vittima sui centri antiviolenza che si trovano sul territorio e dovranno provvedere alla sua sistemazione in una delle strutture se sarà presentata una richiesta di questo tipo.













