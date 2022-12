Arzano, piano di riequilibrio: l’attacco di Arzano viva

70 Visite

Piano di riequilibrio falsato, duro atto di accusa del consigliere di Arzano Viva, Salvatore Borreale. Polemiche scattate dopo il dichiarato pre-dissesto e l’approvazione del piano di riequilibrio votato in consiglio comunale dove si evincerebbero una serie di accordi transattivi a seguito di sentenze in favore avvocati con parcelle fino a circa 100 mila euro e danni da risarcire per 600mila euro pari a oltre un miliardo delle vecchie lire a noti avvocati, ex consiglieri metropolitani e alcuni con aderenze nell’attuale maggioranza di governo. “I partiti e i movimenti politici di maggioranza presenti oggi in consiglio comunale, che più di un anno fa, in campagna elettorale, avevano promesso ai cittadini di tutto pur di vincere le elezioni, hanno portato il Comune in pre-dissesto finanziario attraverso l’approvazione della delibera del piano di riequilibrio pluriennale avvenuta in consiglio comunale mercoledì 14 dicembre 2022”. L’approvazione del piano del piano di rientro – secondo Borreale – “rappresenta il fallimento certificato della coalizione giallorossa di Cinzia Aruta e del gruppo di potere messo in piedi da chi, nel corso degli ultimi 20 anni, ha contribuito significativamente in modo scellerato all’amministrazione politica con una manovra di lacrime e sangue verso i cittadini arzanesi”. Dagli atti allegati al piano, emergerebbe la lentezza dell’ente nel recuperare circa 300mila euro di spese legali vinte e interamente a carico di numerosi vigili urbani, dipendenti , imprese e cittadini condannati. “La coalizione giallorossa – dice ancora Borreale- metterà le mani nelle tasche dei cittadini attraverso l’aumento delle tasse che colpirà in particolar modo le fasce più deboli – pensionati e lavoratori dipendenti – che si troveranno meno soldi nella pensione e nella busta paga. Infatti l’addizionale comunale Irpef aumenterà dallo 0,6% allo 0,8%”. Emblematico e paradossale è il caso delle sentenze favorevoli. “Quando raramente il Comune di Arzano vince le cause e risulta creditore da sentenze esecutive favorevoli per recuperare oltre 2 milioni di euro l’amministrazione non si attiva, non aziona le misure necessarie per introitare le somme vantate, anzi gli uffici accampano scuse del tipo « inadeguatezza numerica del personale assegnato al settore affari legali che non è in grado di dare corso all’imponente attività di recupero dei crediti ». Invece, quando il Comune solitamente perde le cause e risulta soccombente nei giudizi per oltre 10 milioni di euro si è trovato il tempo per una frenetica azione epistolare legale, anche di tipo transattivo”. Il quadro finanziario complessivo è al limite dell’indecenza- stigmatizza-. “A settembre la massa debitoria ammontava a 8 milioni, a dicembre è di circa 14 milioni di euro. Per Pasqua del prossimo anno la giunta Aruta ci farà la sorpresa di un debito comunale impazzito. Debiti fuori bilancio per oltre 4 milioni, contenzioso legale per oltre 6 milioni e revisione straordinaria passiva dei residui per circa 4 milioni rappresentano cifre insostenibili da un punto di vista finanziario. E non conosciamo cosa ci riserveranno in futuro i « nostri eroi »













