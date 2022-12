Qualità vita: Zinzi (Lega), “Province campane ultime, ora unire le forze”

63 Visite

“L’analisi sulla qualità della vita de ‘Il Sole 24 Ore’ restituisce una brutta immagine delle cinque province campane, agli ultimi posti della classifica. Potremmo aprire una discussione sugli indicatori e sui parametri utilizzati, così come su qualche posizione rosicchiata a fatica nel corso degli anni, ma la verità è che per una regione dalle grandi potenzialità come la Campania questo risultato è uno schiaffo in pieno volto. Dopo otto anni le responsabilità del governo De Luca e delle diverse amministrazioni di centrosinistra sul territorio, che tutto hanno fatto meno che risanare i conti e migliorare le condizioni di vita dei cittadini campani, sono evidenti. Questa è l’ennesima statistica che lo dimostra. Non è più tempo di teatrini, ma è arrivato il momento, per la classe dirigente campana tutta, di unire le forze per portare soluzioni concrete. Abbiamo il dovere di impegnarci insieme per scalare queste vergognose classifiche e riportare la Campania dove merita”.

Così il deputato della Lega, Gianpiero Zinzi.













