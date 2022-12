Marano, la chiesa dello Spirito Santo tornata all’antico splendore dopo il restyling

Restituita alla comunità maranese la chiesa dello Spirito Santo, gioiello architettonico ricco di spiritualità per il popolo dei credenti. La chiesa è stata restaurata dalla ditta Archè dell’imprenditore Michele Pezzella a all’opera capace e competente dell’ architetto Gianni Di Sarno, dell’ingegnere Carmine Gravino, con il supporto di Giacomo Equestre. L’opera di restaurazione voluta fortemente dal Parroco Don Rosario Moxedano é stata possibile grazie al gran cuore del popolo, soprattutto quello di piazza Spirito Santo e di piazza Pergola da sempre devoti a Sant’Anna madre di Maria venerata nella parrocchia. Il riportare la chiesa agli antichi splendori é segno di speranza per l’intera collettività maranese in un periodo di assoluto buio socio – culturale – ambientale. Al parroco ,al popolo, ai professionisti e a tutti gli artefici di questo meraviglioso restauro vanno i ringraziamenti della comunità maranese . Un accorato appello agli abitanti e commercianti della zona: alla chiesa è stato ridato il suo vecchio splendore si prega di non depositare rifiuti all’esterno di essa, in particolare al lato destro della facciata per il rispetto verso la religiosità del luogo e per rispetto di sé stessi.

Michele Izzo