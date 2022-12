237 Visite

Ieri sera gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Lordi un uomo che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto e identificato per un 41enne napoletano, con precedenti di polizia, accertando che lo stesso stava esercitando l’attività di parcheggiatore abusivo, pertanto lo hanno denunciato.













