Napoli, tre coltellate a un 14 enne durante una rapina

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato nel pomeriggio a Napoli. I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti intorno alle 15.30 nel pronto soccorso dell’ospedale Cto dove il 14enne è stato trasportato. Secondo una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, il giovane sarebbe stato avvicinato di spalle da alcuni sconosciuti – per una rapina – mentre si trovava in via Piazzolla, quartiere Vicaria.













