Marano, cittadino del Ghana suicida nel centro storico: disposto esame autoptico

Disposta l’autopsia sul corpo dell’extracomunitario 35 enne che ieri si è tolto la vita in un appartamento di Marano. Effah Aboagye, il cui permesso di soggiorno era scaduto da diverso tempo, si è impiccato con una corda al balcone dell’appartamento in cui risiedeva. Una casa abusiva ubicata nel centro storico di Marano. In pochi conoscevano l’uomo. I carabinieri della compagnia di Marano hanno ascoltato i proprietari dell’appartamento, che hanno riferito di non conoscere il 37 enne e di non aver stipulato alcun contratto di fitto. Sul luogo del decesso sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco.













