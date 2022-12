Marano, caos rifiuti: i rappresentanti della Lega incontrano i commissari in municipio

102 Visite

Oggi in data 07 dicembre 2022 la i dirigenti della Lega Salvini Premier sezione di Marano di Napoli, Teresa Frecciarulo e Giovanni Licciardi, insieme al responsabile Enti Locali

della Lega Salvatore Onofaro, hanno incontrato la commissione prefettizia cittadina nella persona di Valentino Antonetti al fine di sottoporre la problematica della raccolta dei rifiuti, l’inadeguatezza e limitatezza dei mezzi e la mancanza di comunicazione da parte dello stesso ente cittadino sulle variazioni circa le modalità di raccolta degli stessi. Il commissario, prendendo atto della nostra segnalazione, ha successivamente incontrato i vertici della nuova ditta, assicurandoci la propria disponibilità nell’incontrarci nuovamente nei prossimi giorni se dovesse ripresentarsi una situazione emergenziale. Cogliamo

l’occasione per informare i cittadini che la raccolta viene effettuata in modalità diurna

dalle 06:00 alle 12:00.













