MALTEMPO, A NOCERA INFERIORE INTERVENTO DEL GENIO CIVILE PER CROLLO ARGINE ALVEO. LA PROTEZIONE CIVILE DELLA CAMPANIA INVIA MILLE SACCHI DI SABBIA

I tecnici del Genio Civile della Regione Campania – sezione competente per la provincia di Salerno – sono intervenuti nel primo pomeriggio a Nocera Inferiore dove, a causa del crollo della parete di un alveo, è stato necessario effettuare un intervento di somma urgenza.

I temporali che hanno interessato la zona hanno determinato allagamenti anche nella stazione ferroviaria di Castel San Giorgio: la circolazione ferroviaria tra Mercato San Severino e Nocera è rimasta ferma per alcune ore. La Regione Campania ha inviato al sindaco di Nocera Superiore mille sacchi di sabbia da utilizzare a protezione degli argini e anche di alcuni locali a rischio situati al piano terra.

La Protezione civile della Regione Campania, con squadre di volontari, ha portato in salvo alcuni operai di una ditta situata nel comune di Castellammare, in via Ripuaria, rimasti bloccati dall’esondazione del fiume Sarno, numerosi abitanti di Forino (Av) dove in località Celzi si sono verificati consistenti allagamenti e una signora con tre figli nella zona industriale di Sassano, in provincia di Salerno. Gli interventi sono stati attuati grazie all’utilizzo di gommoni.

Volontari della stessa Protezione Civile regionale sono stati impegnati anche sull’isola d’Ischia dove, nel pomeriggio, è crollato in mare il muro di contenimento di via Mazzella.

E’ proseguita inoltre l’attività della protezione civile regionale di supporto logistico-organizzativo ai Centri Operativi Comunali di Agropoli e Santa Maria di Castellabate.