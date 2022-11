L’Aktis Acquachiara è pronta per l’esame Passetto: domani i biancoazzurri sfidano la Vela Ancona

Nell’incontro valevole per la terza giornata del girone Sud del campionato di serie A2 l’Aktis Acquachiara, reduce dall’importante affermazione ottenuta contro la Lazio al debutto casalingo, affronta in trasferta, fischio d’inizio previsto domani alle ore 16:00 alla piscina del Passetto, la Barbato Design Vela Ancona, formazione ancora ferma a quota zero dopo le prime due uscite. Non è al momento prevista la diretta streaming della partita.

Morale decisamente alto in casa acquachiarina dopo il primo successo nel torneo ma la squadra ha saputo canalizzare nel migliore dei modi l’entusiasmo derivante dal successo allo sprint sui capitolini e già da lunedì si è rituffata in acqua per lavorare sugli errori commessi e perfezionare il proprio livello di gioco tanto in difesa che in attacco.

Fondamentale entrare in vasca animati dalla consapevolezza che bisognerà tenere la concentrazione alta nel corso dei quattro tempi per provare a costruire la prestazione che possa consentire di tornare a casa con un risultato positivo in un campo difficile nel quale l’anno scorso i partenopei hanno incassato una bruciante sconfitta che ne ha complicato la corsa verso la salvezza diretta.

Alla vigilia mister Fasano presenta così la partita:“ Domani affrontiamo una squadra ben collaudata, una formazione che gioca insieme da anni, in un campo impegnativo. Noi però stiamo lavorando, continuiamo il nostro percorso di crescita della condizione fisica. Andremo a giocare a viso aperto come sempre facciamo”.

