Giugliano, furti e truffe: 31enne sconterà cumulo di pene lavorando presso un studio professionale

D’Agostino Pasquale, giuglianese classe 1991, stava scontando un cumulo di pene per furto con strappo, truffa aggravata consumata, tentata truffa, reati commessi in provincia di Ravenna. Dovrà scontare il residuo di un anno e 4 mesi in affidamento in prova al servizio sociale, prestando attività lavorativa presso uno studio legale di Napoli. Questa la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Napoli, Presidente Dott.ssa Patrizia Mirra, Magistrato relatore Dott.ssa Maria Picardi, che accogliendo la tesi difensiva dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, gli ha aperto le porte del penitenziario di Poggioreale. Il giovane sarà libero tutti i giorni dalle 7 alle 21, e dovrà lavorare 4 ore al giorno presso lo studio di un noto professionista del centro direzionale. Nelle ore notturne dovrà pernottare presso l’abitazione materna sita a Giugliano.