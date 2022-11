Codici: in partenza la diffida a Msc per le crociere con Seaside

62 Visite

Sta per salpare la nuova azione promossa dall’associazione Codici nel settore delle crociere. La compagnia coinvolta è Msc, protagonista di un periodo non certo fortunato con la Seaside. I viaggi programmati da maggio ad ottobre, infatti, sono stati segnati da disagi che hanno portato all’avvio di un’iniziativa per tutelare i crocieristi.

“Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ed ora siamo pronti ad inviare la diffida a Msc. Ci auguriamo che la compagnia prenda atto della situazione che si è venuta a creare e si dimostri attenta nei confronti dei suoi clienti, come del resto fatto in altre circostanze”.

“La Seaside – spiega Stefano Gallotta, Responsabile del settore Trasporti e Turismo di Codici – ha registrato alcuni problemi tecnici che hanno reso necessaria una navigazione più lenta del previsto. L’itinerario ha subito delle variazioni peggiorative e questo ha provocato malumori tra le persone a bordo. Alla fine, la compagnia ha annunciato la cancellazione dell’ultima crociera della stagione autunnale, quella dal 22 al 29 ottobre, in quanto la nave è stata richiamata in porto per lavori di manutenzione. Abbiamo raccolto numerosi casi e siamo pronti ad inviare la diffida a Msc per partire con l’azione. L’iniziativa che stiamo promuovendo punta ad ottenere il rimborso ed il risarcimento danni da vacanza rovinata per le crociere sulla Seaside dal 15 maggio al 29 ottobre. Naturalmente, ci auguriamo di poter avviare un dialogo costruttivo con la compagnia, così da trovare una soluzione a quanto accaduto”.

L’azione avviata dall’associazione Codici nei confronti di Msc riguarda i disagi verificatisi nelle crociere sulla Seaside a partire dal 15 maggio ed anche la cancellazione dell’ultima vacanza dal 22 al 29 ottobre. I crocieristi interessati a richiedere rimborso e risarcimento possono inviare un messaggio al numero WhatsApp 338.48.04.415, telefonare allo 06.55.71.996 oppure scrivere all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

