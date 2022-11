Istanbul, attentato in pieno centro: 6 morti e 81 feriti

82 Visite

Una forte esplosione ha causato almeno 6 morti e 81 feriti nel centro di Istanbul, in Turchia, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali e poi confermato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

La causa dell’esplosione, avvenuta su una affollata via pedonale della città, via Istiklal , nel quartiere di Beyoglu, vicino a piazza Taksim, alle 16.20 ora locale (le 14.20, in Italia), non è ancora chiara, ma gli investigatori seguono la pista del terrorismo.

Erdogan ha definito quanto accaduto «un vile attentato»: «Forse sarebbe sbagliato dire che si tratta di terrorismo, ma i primi sviluppi, le prime informazioni che il mio governatore ci ha fornito, mi dicono che c’è odore di terrorismo qui».

Secondo il vicepresidente Fuat Oktay, a compiere l’attentato è stata una donna kamikaze. « Lo consideriamo», ha detto, «un attacco terroristico provocato da una bomba fatta esplodere da un assalitore che, secondo le informazioni preliminari, sarebbe una donna». I media turchi hanno già pubblicato un’immagine della donna sospettata, anche se il ministro della Giustizia turco Bekir Bozdag ha spiegato che la borsa portata dalla donna «potrebbe essere stata fatta esplodere con un comando a distanza. In ogni caso, una donna è stata seduta su una panchina per 40 minuti e poi si è alzata, l’esplosione è arrivata 1 o 2 minuti dopo».













