La voce del cittadino. Marano: “La mia pratica all’Asl da mesi e io ad attendere l’apparecchiatura prescritta dall’ospedale”

Gentile direttore, sono affetta di apnee notturne, mi è stato prescritto dall’ospedale Monaldi a febbraio apparecchio Cpap (macchina che assicura ventilazione), con annesso umidificatore. Ho fatto a suo tempo tutto l’iter burocratico dopo 2 mesi mi viene consegnato l’apparecchio senza umidificatore. Il mese di luglio faccio il controllo di routine e mi viene prescritto un altro tipo di maschera e sollecito della consegna umidificatore. Il 24 agosto mi reco all’Asl per consegnare la pratica e siccome ad oggi non ho ancora ricevuto niente mi recò all’Asl per vedere che fine avesse fatto la mia pratica, ma, ahimè, scopro che era rimasta tanto bellina sulla scrivania. Ma è possibile che un ammalato debba sopportare tutto ciò?